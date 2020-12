Stella Rossa, acquisto dall’Inter ufficiale: affronterà il Milan

Axel Bakayoko, esterno offensivo francese classe 1998, si trasferisce all’Inter alla Stella Rossa e affronterà il Milan in Europa League.

Il Milan nei Sedicesimi di Finale dell’Europa League 2020/2021 affronterà la Stella Rossa. Un match che avrà il sapore di derby, considerando che sulla panchina serba siede Dejan Stankovic.

La squadra di Belgrado in queste ore ha ufficializzato anche un arrivo dall’Inter. Si tratta di Axel Bakayoko, esterno offensivo classe 1998 che si trasferisce in Serbia con la formula del prestito fino a fine stagione.

Il francese, approdato all’Inter nel 2014 dal Red Star, ha superato le visite mediche e ha firmato il contratto con la Stella Rossa. È reduce da esperienza in prestito in Francia nello Sochaux e in Svizzera nel San Gallo.