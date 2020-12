Ex Milan – Bertolacci raggiunge Biglia e Borini in Turchia: ufficiale

Bertolacci ha firmato con il Fatih Karagumruk, squadra della Super Lig nella quale militano anche ex Milan come Lucas Biglia e Fabio Borini.

Anche Andrea Bertolacci ha deciso di andare a giocare in Turchia. È notizia di oggi il suo trasferimento al Fatih Karagumruk, squadra nella quale ritroverà altri ex Milan.

Infatti, nello stesso club militano pure Lucas Biglia e Fabio Borini. L’argentino è approdato in Turchia mesi fa, mentre l’arrivo dell’esterno bolognese è recente. I tre hanno giocato insieme al Milan e ora si ritrovano anche al Fatih Karagumruk.

Fa parte della squadra anche un altro italiano, il portiere Emiliano Viviano. E in difesa c’è Ervin Zukanovic, altra vecchia conoscenza della Serie A. Bertolacci era rimasto svicolato dopo l’esperienza alla Sampdoria e spera di potersi rilanciare nella Super Lig, dove la formazione allenata da Senol Can occupa la settima posizione in classifica.