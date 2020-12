ML – Infortunio Castillejo, indurimento al flessore

Castillejo si è infortunato poco prima della rete di Theo Hernandez del 3-2 in Milan-Lazio. Ecco la prima diagnosi.

Milan-Lazio è stata una partita clamorosa. I rossoneri hanno portato a casa la vittoria solo nell’ultimo minuto di partita con la rete di Theo Hernandez, il migliore in campo. Proprio pochi secondi prima del calcio d’angolo di Calhanoglu dal quale è nato il gol, Stefano Pioli aveva fatto un doppio cambio: Dalot per Calabria e Daniel Maldini per Castillejo, che era entrato in campo durante il secondo tempo al posto di Saelemaekers. Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Castillejo ha riportato un indurimento del flessore.