Juventus, Pirlo ammette: “Milan e Inter favorite per lo Scudetto”

Milan e Inter avanti nella corsa Scudetto, questo è il pensiero di Pirlo dopo Juventus-Fiorentina 0-3. I bianconeri dovranno reagire nel 2021.

Inaspettata la brutta sconfitta della Juventus a Torino contro la Fiorentina. Il risultato finale di 0-3 rappresenta una batosta cocente per la squadra di Andrea Pirlo.

I bianconeri in classifica sono a -6 e -5 da Milan e Inter, che giocheranno oggi e che possono allungare. Sarebbe sbagliato dire che la Juve rischia di essere tagliata fuori dalla corsa Scudetto, però Pirlo a Sky Sport ha fatto un’ammissione importante: “Noi ci sentiamo forti, ma loro sono avanti e in questo momento hanno qualcosa in più di noi. Non nascondiamoci, possono essere loro le favorite. Noi siamo dietro e cercheremo di recuperare”.

L’allenatore juventino vede Milan e Inter favorite per lo Scudetto, al momento. Ovviamente conta di riuscire a rimontare in classifica nel 2021. La sua squadra viene da una lunga serie di trionfi in Italia e non vuole interrompere il dominio. Ma mai come in questa stagione la Juventus sembra effettivamente attaccabile. Ci aspettiamo un campionato combattuto fino alla fine.