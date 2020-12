Kessie, esultanza scatenata dopo Milan-Lazio | Video

Kessie ha visto da casa Milan-Lazio, però ha gioito come fosse a San Siro assieme al resto della squadra per la vittoria importante conquistata.

Franck Kessie uno dei grandi assenti di Milan-Lazio, partita che ha dovuto saltare per squalifica. L’ammonizione contro il Sassuolo gli è costata caro.

Il centrocampista ivoriano non era in tribuna a San Siro, ma ha ovviamente guardato il match da casa sua. Nel post partita ha pubblicato una storia Instagram nella quale lo si vede esultare per la vittoria della squadra rossonera. “Migliore squadra al mondo” scrive Kessie, felice per i 3 punti conquistati dai rossoneri nel recupero grazie al gol di Theo Hernandez.