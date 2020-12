Maldini sul Papu Gomez: “In quel ruolo non abbiamo necessità”

L’intervista di Paolo Maldini ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Milan. Ha avuto modo di parlare anche di un possibile assalto a Gomez.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Paolo Maldini nel pre-partita di Milan–Lazio ha parlato così del match di questa sera: “Dopo la partita contro l’Atalanta ci siamo fatti delle domande, ma qualche segnale c’era già prima. Anche noi abbiamo avuto alti e bassi. Il calcio è così: a volte bisogna aspettare. Noi sapevamo che coi ragazzi giovani ci voleva pazienza”.

Sulla maturità della squadra: “I test sono ogni tre giorni. Siamo la, siamo primi in classifica, ma non dobbiamo distoglierci dal nostro primo obiettivo. Essere primi è una bella sensazione, ma è normale che tutti ti affrontano come un leader e quindi col doppio delle forze“.

Sul Papu Gomez: “Lui è dell’Atalanta e in quel ruolo abbiamo soluzioni. Se c’è un ruolo in cui non c’è necessità, è proprio lì. Ma poi è brutto parlare di quel giocatore in un momento difficile“.