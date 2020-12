Milan, concorrenza agguerrita per Milenkovic: la situazione

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Nikola Milenkovic. Ecco tutte le squadre interessate al difensore della Fiorentina

Fali Ramadani è a Milano per incontrare la dirigenza rossonera. Sul tavolo delle discussioni è finito certamente il nome di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina è da tempo sul taccuino del Milan: in estate Maldini e Massara ci hanno provato ma senza successo.

La Fiorentina valuta il suo calciatore ben 40 milioni di euro. Una cifra decisamente alta se si considera il contratto in scadenza tra circa un anno e mezzo. La volontà di Milenkovic sembra chiara ed è quella di non rinnovare con i Viola per intraprendere una nuova avventura.

A queste condizioni, la Fiorentina sarà costretta ad abbassare sensibilmente le proprie pretese se non vorrà perdere a zero il calciatore. A gennaio difficilmente il club toscano deciderà di privarsi del serbo ma in estate si tornerà a trattare.

Grande concorrenza

Su Milenkovic, però, non c’è solo il Milan: la concorrenza è davvero agguerrita. In Italia piace parecchio anche a Inter e Juventus ma le insidie maggiori arrivano dall’Inghilterra. Come riporta La Nazione anche Manchester United e Tottenham sarebbero sulle tracce del classe ’97.