Hakan Calhanoglu e il Milan sono pronti a proseguire insieme. Il turco presto firmerà il rinnovo di contratto con il club rossonero

Dopo l’incontro dei giorni scorsi, con l’agente Stipic, il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu è sempre più vicino. Il talento è un punto fermo della squadra di Stefano Pioli e nonostante il gol in campionato in questa stagione non sia ancora arrivato, il rendimento è davvero alto.

L’ex Bayer Leverkusen continua ad essere il fulcro del gioco del Milan. La società è consapevole dell’importanza del suo numero dieci e c’è la voglia di continuare ancora insieme.

Le parti ora davvero vicine: le cifre circolate nei giorni scorsi non corrispondono al vero. Calhanoglu e il suo agente vogliono che gli venga riconosciuta la sua importanza nel progetto Milan con un significativo aumento ma non a 6 milioni di euro.

Nuovo incontro e firma

La sensazione è che la trattativa si possa già chiudere nei primi giorni di gennaio, quando ci sarà un nuovo summit, a circa 4/4,5 milioni di euro netti a stagione.

Nel frattempo Calhanoglu mostra tutta la sua serenità e voglia di Milan attraverso i social. Messaggi d’amore – tra stories e post – nell’era moderna, che testimoniano che il numero dieci è totalmente calato nella parte e che ha ancora tanta voglia di rossonero.