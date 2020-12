Probabili formazioni Milan-Lazio: dubbio Tonali-Rebic, Inzaghi recupera Correa

Le probabili formazioni di Milan-Lazio, ultimo big match del 2020. C’è ottimismo in casa Milan per la ripresa di Tonali e Rebic. La Lazio recupera Correa

Domani sera, alle ore 20.45 andrà in scena a San Siro Milan-Lazio. Sicuramente il match più caldo di questa giornata, la 14esima, che chiuderà l’anno. Una partita tosta sotto tutti i punti di vista: due squadre che giocano un bel calcio si contenderanno i 3 punti. Il Milan per chiudere l’anno in bellezza, da capolista; la Lazio per avvicinarsi alla zona Champions League, distante 3 posizioni.

La vittoria contro il Sassuolo è stata una bella iniezione di fiducia per i rossoneri, che nonostante le tante assenze hanno dimostrato di essere innanzitutto una squadra. Non conta quanti titolari mancano alla rosa di Pioli, conta quanto i presenti si sacrifichino per portare a casa la vittoria. Ci si aspetta lo stesso atteggiamento contro la Lazio: con Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer, Kessiè e Gabbia indisponibili, Pioli dovrà adattare le scelte a disposizione al meglio delle potenzialità.

Qualche grana anche in casa Lazio. Con Acerbi non convocato, Inzaghi dovrà riformulare la difesa. Ma il recupero di Correa e la pace fatta con Luis Alberto incoraggiano i biancocelesti a fare il possibile per vincerla. L’ultima gara disputata contro il Napoli dimostra la voglia di rivalsa della Lazio, alla quale manca qualche punto in Serie A.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Stefano Pioli spera che per domattina siano confermate le presenze di Tonali e Rebic. I due sono reduci da un piccolo infortunio, ma si spera che possano rientrare domani sera contro la Lazio. Se Tonali dovesse farcela è probabile che lo vedremo partire da titolare a fianco di Krunic. La squalifica di Kessiè ha messo in subbuglio il reparto del centrocampo rossonero che è in emergenza più che mai, dato che Bennacer è già fuori per infortunio.

Se Sandro Tonali non dovesse invece farcela, Pioli potrebbe arretrare Calhanoglu nella mediana. È una forte incognita quindi la formazione del Milan di domani. Partendo dalla difesa sarà ancora presente Kalulu, in sostituzione a Kjaer e Gabbia entrambi infortunati. Al fianco del giovane francese, agirà il capitano Romagnoli. Terzini, i soliti Calabria ed Hernandez. Al centrocampo è rebus come abbiamo già detto. Tutto dipende dalle novità di domattina.

Nel tridente, Calhanoglu dovrebbe partire centrale, sottopunta. Alla sua destra Saelemaekers e alla sua sinistra è dubbio tra Rebic ( in caso di recupero) e Brahim Diaz. Centravanti Rafael Leao, che proverà a replicare la grande prestazione mostrata contro il Sassuolo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi