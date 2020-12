Ricorso CONI, Juventus-Napoli si gioca | Come cambia la classifica

Il CONI ha accolto il ricorso del Napoli dopo lo 0-3 a tavolino subito contro la Juventus. La gara si dovrà disputare.

Poco fa è giunta la notizia tanto attesa dai tifosi del Napoli, che potrebbe in qualche modo cambiare i destini del campionato di Serie A.

Oggi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto il ricorso della società azzurra riguardo all’annosa situazione di Juventus-Napoli.

La gara in questione non si giocò ad ottobre per le disposizioni della ASL campana, che proibì la partenza del Napoli in direzione Torino per il rischio Covid. La Corte federale stabilì dunque la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione per la squadra di Rino Gattuso.

Oggi dal CONI è arrivata la notizia positiva per il Napoli. Il match con la Juventus si dovrà disputare regolarmente, nella data che verrà poi stabilita dalla Lega Serie A.

Dunque annullato lo 0-3 a tavolino ed al Napoli è stato anche restituito il punto inizialmente tolto come penalità.

Cambia momentaneamente la classifica del campionato: la Juve scende inevitabilmente a quota 24 punti. Stesso punteggio a cui risale il Napoli. Entrambe le compagini si dividono dunque il terzo posto assieme alla Roma, ma con una partita in meno.

Milan 31 punti Inter 30 punti Juventus, Napoli e Roma 24 punti

(Juve e Napoli con una partita in meno)