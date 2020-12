Dalla Spagna – Affare clamoroso con l’Inter | Maldini prepara l’offerta

Eriksen ha deciso di andar via dall’Inter nel calciomercato di gennaio. In Spagna parlano di una clamorosa opzione Milan!

L’addio di Eriksen all’Inter nel calciomercato invernale è una possibilità molto concreta. Arrivato esattamente un anno fa, l’impatto del danese con la Serie A è stato pessimo, colpa anche di un’incognita tattica che esiste tuttora. Antonio Conte ha cambiato qualcosa per fargli spazio, ma nemmeno troppo, fino a tenerlo fuori dai titolari per diverse settimane – e inserirlo in campo solo nei minuti finali.

La cessione è molto probabile quindi, ma a chi? Le squadre interessate non mancano, e qualche idea c’è: Alessandro Costacurta ha ipotizzato uno scambio col Manchester United con Donny van de Beek. Ma occhio alle possibili sorprese, e una di queste riguarda anche il Milan: nuove indiscrezioni arrivano dalla Spagna, da Fichajes.com, che parla appunto di un possibile assalto di Paolo Maldini al centrocampista nel calciomercato di gennaio.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Maldini pensa ad Eriksen

Stando ai colleghi spagnoli, i rossoneri sarebbero la squadra che ha mostrato più interesse per Eriksen finora. L’Inter chiaramente preferirebbe venderlo altrove: si è parlato di uno scambio con Calhanoglu, ma invece il turco è sempre più vicino al rinnovo. Opzione da escludere quindi, ma il danese continua ad essere un’idea che stuzzica la fantasia dei rossoneri. Dal punto di vista economico, l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, intorno ai 7 milioni di euro all’anno.

Il costo del cartellino è invece abbordabile: secondo Fichajes.com il Milan ha la disponibilità per chiudere l’affare. L’Inter potrebbe decidere di venderlo intorno ai 20–25 milioni, una cifra sicuramente abbordabile e giusta per un calciatore con le sue qualità. Sarebbe un trasferimento clamoroso, ed è giusto spiegare che è al momento soltanto un sogno, un qualcosa che difficilmente si realizzerà. Il Milan ha altre priorità al mondo ed Eriksen è destinato ad altre squadre. A meno di clamorosi colpi di scena.