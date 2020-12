Possibile nuovo tentativo in inverno per il centrocampista del Lille: adesso il suo prezzo è più basso rispetto all’estate.

Il Milan domani chiuderà contro la Lazio un 2020 straordinario. Dopo l’ottimo post-lockdown, i rossoneri si sono confermati anche nel nuovo campionato. Con una vittoria contro i biancocelesti, si potrebbe chiudere l’addio da primi in classifica: sarebbe un risultato clamoroso se solo pensiamo a cosa è successo esattamente un anno fa.

Adesso però è importante intervenire sul calciomercato. Stefano Pioli ha la necessità di qualche acquisto, in tutti i reparti: la priorità è il difensore, così come un vice-Ibrahimovic, ma ora Maldini e Massara stanno pensando di prendere anche un centrocampista. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, un’idea che potrebbe tornare di moda arriva dal Lille: la società ci aveva già pensato in estate, ma i francesi si sono opposti con richieste molto alte. Adesso però la situazione è completamente cambiata.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Soumaré

Il nome in questione è Soumaré, il mediano del Lille visto contro il Milan in Europa League. In realtà quest’anno, rispetto alla passata stagione, ha perso un po’ di posti nelle gerarchie: Galtier ha spesso preferito altri interpreti, e questo ha costretto il calciatore a diverse panchine. Una chiamata dei rossoneri potrebbe convincerlo a cambiare aria e il Milan ci sta pensando. Il Lille ha abbassato anche le proprie richieste: dai 35 milioni in estate, adesso potrebbe accontentarsi dei 25 milioni.