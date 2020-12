Marsiglia, nuova idea per l’attacco | Milan coinvolto

L’Olympique Marsiglia ha messo gli occhi su un obiettivo del Milan. Ma attenzione, l’affare potrebbe liberare un altro giocatore che piace ai rossoneri

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il Marsiglia avrebbe messo gli occhi su Oliver Giroud. Nonostante il francese si sia sbloccato e abbia espresso una grande prestazione in Champions con il Chelsea, continua a giocare poco. Lampard gli fa ormai scaldare la panchina, con il giovane Tammy Abraham preferito a giocare titolare.

Per tale motivo, l’interesse del Marsiglia non dispiace alla punta francese, che vorrebbe cambiare aria per giocare molti più minuti. Sappiamo quanto Oliver sia seguito da tanti club europei ed italiani. Oltre all’Inter e alla Juventus, proprio il Milan si era interessato al suo cartellino. Ma il Chelsea sembra essere il principale ostacolo alla cessione di Oliver Giroud.

Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Secondo quanto riportato dalla testata Todofichajes.com, la società inglese non vorrebbe privarsi delle prestazioni di Giroud sino a all’estate. Così, sia il Milan che il Marsiglia potrebbero sperare, attraverso la volontà del giocatore, di acquistarlo già a gennaio.

Attenzione però che se al Marsiglia riuscisse il colpo Giroud, un altro giocatore potrebbe essere in uscita dallo stesso club francese. Lo stesso giocatore che tanto piace a Maldini e in generale alla società rossonera.

Giroud al Marsiglia libera Thauvin?

Il Marsiglia vorrebbe acquistare Giroud per ipotecare la qualificazione alla Champions League. Qualche punto manca nella classifica della Ligue 1 alla squadra di Villas Boas. Ecco che l’esperienza e il talento di Oliver potrebbero servire a centrare l’obiettivo.

Ricordiamo però che Thauvin, attaccante del Marsiglia, piace molto al Milan. Il calciatore, compagno di nazionale di Giroud, sarebbe intenzionato a lasciare il club francese. Voci di mercato lo danno vicino ai rossoneri ormai da mesi. Anche lui ha un contratto in scadenza nel 2021, e in estate potrebbe arrivare al Milan a parametro zero.

Se Giroud dovesse davvero approdare al Marsiglia e tornare nella sua Francia, Thauvin avrebbe probabilmente il lascia passare per cambiare club e arrivare magari al Milan. Sta di fatto che un attaccante serve ai rossoneri già adesso, e Maldini e Massara aspettano la giusta occasione. Chissà se l’affare Giroud-Marsiglia non possa giovare al Milan prima del dovuto.