Milan-Lazio, l’accoglienza della Curva Sud verso lo stadio – VIDEO

Gran parte dei tifosi della curva milanista hanno accolto il pullman della squadra a San Siro prima della sfida alla Lazio.

Un’accoglienza come ai vecchi tempi. Il Milan oggi, recandosi allo stadio di San Siro, ha ritrovato per un attimo il calore dei suoi supporter.

Come testimoniato dal collega Antonio Vitiello sui social, il pullman rossonero è stato circondato dall’affetto dei tifosi rossoneri.

Diversi membri della Curva Sud hanno accolto l’arrivo della squadra al ‘Meazza’, in vista del match di oggi Milan-Lazio. Cori, fumogeni e colori hanno riempito la strada che porta allo stadio, per donare supporto e vicinanza anche in tempi di Covid.