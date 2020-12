Milan-Lazio, i convocati | Tonali e Rebic ci sono!

Il Milam ha reso nota la lista dei convocati per Milan-Lazio. La buona notizia è che Tonali e Rebic sono stati convocati e quindi sono arruolabili.

Il Milan ha da poco pubblicato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio. La bella notizia è che in lista ci sono anche Sandro Tonali e Ante Rebic. Sospiro di sollievo quindi per Stefano Pioli e per i tifosi, che immaginavano già una grande emrgenza a centrocampo, visto che sono out Bennacer, per infortunio, e Kessie, per squalifica.

L’unico altro centrocampista disponibile era Krunic, che quindi scenderà in campo dal primo minuto insieme a Tonali, uscito nel primo tempo di Sassuolo-Milan per un problema fisico. Per fortuna nulla di grave e l’ex Brescia ha potuto recuperare in tempo per questa importante partita. Ma attenzione, perché anche il rientro di Rebic è fondamentale per i rossoneri.

Il croato ha saltato Sassuolo–Milan per un problema al piede, ma adesso è totalmente recuperato. Vedremo se Pioli lo schiererà titolare; a quel punto sarà interessante capire se preferirà utilizzare lui da centravanti o ancora Leao. Fra poche ore verrà svelato ufficialmente il tutto. Intanto, ecco la lista dei convocati.

Milan-Lazio, i convocati di Pioli

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini, Rebić.