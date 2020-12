Milan, primato solitario: in Europa nessuno come i rossoneri

Il Milan è rimasta l’unica squadra imbattuta in campionato, dopo il ko di ieri sera della Juventus contro la Fiorentina

Nessuno come il Milan in questa stagione. La squadra di Stefano Pioli ha dimostrato di essere più forte delle emergenze e di saper superare ogni ostacolo. Stasera a San Siro ci sarà l’ultimo del 2020, contro la Lazio. Chiudere in testa alla classifica è l’obiettivo di Donnarumma e compagni, che nel frattempo si godono un altro primato.

Come riporta Opta, infatti, il Milan, è rimasta l’unica squadra – dei cinque top campionati europei (Italia, Germania, Inghilterra, Francia e Spagna) – imbattuta.

Primato condiviso, fino a ieri sera, con la Juventus di Andrea Pirlo, sconfitta nettamente dalla Fiorentina di Prandelli

Stasera, dunque, ci sarà da difendere anche questo primato, cercando di allungare la striscia di imbattibilità.