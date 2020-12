Elliott, affare miliardario con Vodafone per la proprietà del Milan

Vodafone paga 2 miliardi di euro a Elliott Management Corporation per le quote della Kabel Deutschland. Grande affare dei padroni del Milan.

La prima stagione e mezza di gestione del Milan non è stata semplice per il fondo Elliott Management Corporation. Tuttavia, dal 2020 sono finalmente arrivate le soddisfazioni.

La squadra di Stefano Pioli cresce costantemente e continua a fare risultati positivi. Il primo posto nella classifica della Serie A non è un caso. Il progetto portato avanti da Paolo Maldini e Frederic Massara, col supporto della proprietà e dell’AD Ivan Gazidis, sta dando i frutti sperati. Le prospettive per il futuro appaiono molto positive.

Elliott incassa 2 miliardi da Vodafone

A Elliott le cose sembrano andare bene anche fuori dall’ambito sportivo. Come riportato da calcioefinanza.it, il fondo americano di Paul Singer ha incassato 2 miliardi di euro dalla cessione a Vodafone del 14% di Kabel Deutschland, il più grande operatore di televisione via cavo in Germania.

La nota azienda multinazionale di telefonia deteneva già il 76% delle azioni e voleva aumentare il proprio controllo nella società tedesca. Dopo un braccio di ferro con Elliott, ha offerto un prezzo più alto (103 euro per ogni azione Kabel) per le quote detenute dall’hedge fund USA e l’accordo si è concluso. Un ottimo incasso per il fondo della famiglia Singer, che ha ottimi motivi per festeggiare serenamente il Natale.