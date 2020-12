Milan, doppiati i punti del campionato 2019/2020: i numeri

Il Milan nella Serie A 2020/2021 ha il doppio dei punti conquistati lo scorso campionato dopo lo stesso numero di giornate, cioè quattordici.

Il Milan ha concluso il 2020 con una vittoria importante contro la Lazio e la conferma del primo posto in classifica. Un anno da incorniciare per la squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri sono in vetta al campionato Serie A con 34 punti dopo quattordici giornate. Una lunghezza di vantaggio sull’Inter, che aveva effettuato un momentaneo sorpasso grazie alla vittoria a Verona contro l’Hellas.

Il confronto con il 2019/2020 è incredibile. Infatti, un anno fa il Milan dopo quattordici turni di Serie A aveva solamente 17 punti. I rossoneri sono riusciti a raddoppiare il punteggio in questo campionato. Un rendimento incredibile per i ragazzi di Pioli, ancora imbattuti in Italia e che continuano a segnare almeno due gol a partita.