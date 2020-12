Pioli e squadra sotto la Curva Sud dopo Milan-Lazio | Video

Dopo Milan-Lazio 3-2 bel gesto di Pioli e dei giocatori, che sono andati a festeggiare sotto la Curva Sud. Il club ha pubblicato il video sui social.

Milan in festa dopo la vittoria all’ultimo minuto contro la Lazio a San Siro. 3 punti che consentono ai rossoneri di rimanere in vetta alla classifica della Serie A e di concludere ottimamente un 2020 da favola.

Stefano Pioli e la squadra stanno regalando tante gioie ai tifosi, che purtroppo possono guardare le partite solamente dalla TV e non allo stadio. Tuttavia, proprio per omaggiare i supporter milanisti, il mister e i giocatori si sono recati a festeggiare sotto la Curva Sud al termine di Milan-Lazio 3-2.

Un bel gesto da parte di Pioli e dei suoi ragazzi, che nel 2021 saranno chiamati a continuare il percorso intrapreso nell’ultimo anno. Il Diavolo è ancora imbattuto in questa Serie A e segna almeno due gol a partita. Raddoppiati i punti conquistati rispetto allo scorso campionato. Un cammino incredibile.

This stadium is NOT empty! ❤️🖤

Questa vittoria è per VOI! ❤️🖤#MilanLazio #SempreMilan pic.twitter.com/ofEm2pkKMh

— AC Milan (@acmilan) December 24, 2020