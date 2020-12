Serie A, la classifica del 2020: Milan dominante, flop Juventus

Ecco come sarebbe la classifica del campionato italiano se fossero conteggiate tutte le partite giocate nell’anno solare 2020.

Il 2020 è stato un anno complicato e a dir poco particolare per tutti. Ma per il Milan lascerà sicuramente ottimi ricordi.

Un andamento, quello dei rossoneri, che sfiora la perfezione. Da gennaio scorso fino alla gara di ieri contro la Lazio la squadra di Stefano Pioli ha raccolto molte soddisfazioni e punti.

Nella classifica virtuale dell’anno solare 2020 in Serie A il Milan sarebbe infatti in testa, dominante, con la bellezza di 79 punti conquistati.

I rossoneri negli ultimi dodici mesi, vissuti in modo anomalo per il lockdown e per la ripresa in estate, hanno ottenuto più punti di tutte le altre squadre italiane.

Frutto di 23 vittorie, 10 pareggi e soltanto due sconfitte (contro Inter e Genoa prima della pandemia).

Al secondo posto di questa speciale classifica c’è l’Inter, con 73 punti virtuali. Segue l’Atalanta a quota 69 e la Juventus a 65. I campioni d’Italia in carica hanno raccolto ben quattordici punti in meno del Milan durante l’anno.