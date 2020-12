Gli auguri di Buon Natale del Milan | Un VIDEO tutto da ridere!

Il video pubblicato dal Milan per fare gli auguri ai propri tifosi di Buon Natale. Ecco le immagini pubblicate sui social poco fa.

Il Milan stamattina ha pubblicato un video per fare gli auguri a tutti i tifosi. Nelle immagini si alternano le voci e le immagini dei calciatori della squadra maschile e quelle del Milan femminile. Una bella iniziativa del Milan che, invece di creare un video perfetto con effetti e senza errori, ha pubblicato le immagini così come sono state raccolte sul momento, dai calciatori stessi.

Si può notare quindi la spontaneità e la naturalità di alcuni di loro, in particolare di Daniel Maldini che chiede al “cameramen” se lui è proprio adatto per fare il video. Insomma, vi lasciamo alle immagini sicuri che vi scapperà una risata a guardale. E ne approfittiamo per rivolgere a tutti voi i nostri più sentiti auguri di Natale, a voi e alle vostre famiglie.

Hopefully we can put a smile on your face to end this difficult year 😊

Enjoy these festive messages from our Rossoneri and Rossonere 🔴⚫

Che questi sorrisi possano essere anche i vostri 😊

Buone feste, rossoneri! 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/rgrkSnoEvP

