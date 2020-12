Milan, la media-voto della rosa | Ibrahimovic e Theo i migliori

Ecco quali sono, per media-voto, i migliori calciatori del Milan sinora, dopo quattordici giornate di campionato.

Quattordici giornate che hanno spedito in orbita il Milan. I rossoneri sono i veri dominatori sinora del campionato 2020-2021.

La banda di Stefano Pioli sta disputando una stagione eccellente, chiudendo prima della sosta invernale al primo posto da imbattuta.

Ma quali sono i calciatori che, a livello di prestazione, stanno facendo le cose migliori? La redazione di ML ha riportato la media-voto della rosa rossonera dopo questo primo scorcio di stagione.

Media-voto Milan: super Ibra, da rivedere Dalot

Il portale Fantacalcio.it ha riportato le medie dei voti assegnati ai calciatori del Milan, prendendo come spunto le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi italiani.

Non è una sorpresa, ma le statistiche parlano di Zlatan Ibrahimovic come miglior calciatore rossonero della stagione. Media-voto altissima per l’attaccante: 7,25 nonostante le recenti indisponibilità per infortuni muscolari.

Anche i numeri parlano per Ibra: 10 reti e un assist vincente nelle sole 6 gare disputate in campionato. Ma il Milan non è Ibrahimovic-dipendente e lo dimostrano i voti degli altri calciatori in rosa.

Al secondo posto c’è Theo Hernandez con 6,58. Dopo un inizio stentato il terzino è tornato ad essere decisivo sulla fascia mancina, come dimostra la rete della vittoria contro la Lazio nell’ultima sfida di campionato.

Sul podio anche Franck Kessie e Hakan Calhanoglu, entrambi con una media di 6,54 in stagione. Segue Gigio Donnarumma con 6,38.

Devono invece migliorare le prestazioni individuali i vari Diogo Dalot (5,5), Rade Krunic (5,75) e pure Ismael Bennacer, considerato in generale non sufficiente con una media di 5,89 a partita.

La media-voto dei calciatori del Milan*:

Ibrahimovic (7,25)

T. Hernandez (6,58)

Kessie (6,54)

Calhanoglu (6,54)

Donnarumma (6,38)

Kjaer (6,33)

R. Leao (6,33)

Saelemaekers (6,23)

Calabria (6,21)

B. Diaz (6,1)

Rebic (6,05)

Romagnoli (6,05)

Castillejo (5,94)

Hauge (5,92)

Gabbia (5,9)

Bennacer (5,89)

Tonali (5,85)

Kalulu (5,75)

Krunic (5,75)

Colombo (5,75)

Dalot (5,5)

*Presi in considerazione solo i calciatori con almeno tre presenze in campionato