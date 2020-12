Milan, attento al Liverpool | Scambio per il difensore!

Il Liverpool sta pensando al difensore, un obiettivo del Milan. Klopp prepara lo scambio per convincere il club.

Il Milan è da tempo alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Simakan sembra l’obiettivo numero uno, ma occhio alle sorprese. Maldini infatti non ha ancora smesso di pensare a Nikola Milenkovic, il pupillo di Stefano Pioli: c’è stato un incontro con il suo procuratore, il problema è la richiesta ancora troppo alta della Fiorentina, ma tutto può cambiare.

Resta un obiettivo Ozan Kabak dello Schalke 04: i tedeschi sono in crisi dal punto di vista societario, il Milan ne vorrebbe approfittare ma non è l’unico club a pensarci. Stando alle ultime indiscrezioni, sul turco ci sono davvero tante squadre, e alcune anche molto importanti. In Germania dicono che Kabak ha come preferenza la Bundesliga e la Premier League, mentre la Serie A sarebbe un piano b.

Leggi anche:

Sky Sport Germania ha riportato un’ultima importante indiscrezione sul futuro di Kabak. Sembra che il Liverpool adesso sia deciso a fare un’offerta: l’idea è quella di proporre uno scambio con Divock Origi, l’attaccante belga che coi Reds non trova grande spazio. C’è da capire se lo Schalke 04 sarà disposto o meno ad accettare questa soluzione: vista la crisi, è più probabile che il club chieda soltanto cash, almeno 15-20 milioni. Vedremo se ci sarà un rilancio del Milan o se, a questo punto, Maldini preferirà andare dritto su Simakan.