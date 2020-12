Milan, affare col Genoa: via libera grazie a Musacchio

Il Milan potrebbe tornare a pensare a Ghiglione. Il giocatore potrebbe rappresentare un’alternativa a Calabria. Musacchio verso Genova

L’avventura al Milan di Mateo Musacchio è ormai da considerarsi terminata. Il difensore argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà rinnovato.

L’ex Villarreal è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver giocato nemmeno un minuto in questa stagione. L’infortunio è alle spalle ormai da settimane ma Stefano Pioli ha preferito puntare sul giovane Kalulu dopo gli infortuni di Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

Per Musacchio sembrava destinato a far ritorno in Spagna; alla fine, invece, potrebbe rimanere in Serie A. Secondo gli ultimi rumors l’argentino potrebbe essere il primo rinforzo di Davide Ballardini al Genoa.

Milan, scambio col Genoa

In Liguria gioca un calciatore da tempo sul taccuino dei rossoneri, Paolo Ghiglione. Il terzino potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Davide Calabria, soprattutto se Conti dovesse davvero lasciare il Milan a gennaio.

L’esterno del Grifone potrebbe così varcare i cancelli di Milanello, con il via libera, verso Genoa, di Musacchio.