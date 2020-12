Theo Hernandez, quanto costa oggi | Valore triplicato!

Quanto vale oggi Theo Hernandez? Il confronto con altri terzini e il prezzo attuale dopo questa prima parte di campionato.

Theo Hernandez è l’uomo del momento. La rete contro la Lazio è solo l’ultima conquista di un calciatore straordinario. Molto più che un semplice terzino sinistro: è molto di più. In queste prime 14 partite di campionato ha ottenuti numeri clamorosi: sei reti e cinque assist, statistiche che anche un’ala d’attacco farebbe fatica a racimolare in così poco tempo. Incredibile.

In molti si chiedono se, al momento, Theo Hernandez sia o meno il più forte laterale sinistro al mondo. I numeri, le prestazioni e l’incisività mostrate finora dicono di sì, anche più di altri campioni del ruolo. E questo chiaramente dà tanto orgoglio al Milan e soprattutto a Paolo Maldini. Che, nell’estate del 2019, andò personalmente a Ibiza a prenderlo e portarlo a casa. E per “soli” 25 milioni di euro. A pensarci adesso, quei soldi sembrano davvero spiccioli.

In molti si chiedono: ma oggi Theo Hernandez quanto vale? In estate abbiamo parlato di valore raddoppiato, e quindi un costo del cartellino di circa 50 milioni. Ora, dopo questa prima parte di stagione, non sarebbe poi così blasfem o valutalo intorno ai 75-80 milioni di euro. E se vi sembrano troppi, considerate che il Manchester City, un anno fa, pagò 65 milioni di euro per avere Joao Cancelo, oppure 52 milioni per Kyle Walker.