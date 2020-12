Milan, il consiglio (impopolare) del giornalista: “Maldini, non farlo!”

Il giornalista Sabatini, in un video su Facebook, ha dato il suo consiglio a Maldini e Massara sulle prossime mosse di calciomercato. Ed è un parere impopolare…

I tifosi del Milan, e non solo, sono convinti: per la Champions o per il sogno Scudetto, la squadra ha bisogno di rinforzi. I rossoneri hanno fatto benissimo finora, ma qualche nuovo innesto serve per forza, soprattutto per colmare i vuoi lasciate da alcune assenze importanti. Si parla da sempre di un vice-Ibrahimovic e anche di un vice-Kjaer.

C’è chi, però, ha un’idea molto diversa e, anzi, consiglia al Milan di non fare alcuna operazione. Si tratta di Sandro Sabatini, noto giornalista di Sportmediaset, che in un video pubblicato su Facebook ha detto la sua proprio in merito alle mosse di calciomercato dei rossoneri. Si è sentito di dare quindi un consiglio a Maldini e Massa: non fare alcuna operazione perché la forza del Milan è il gruppo e le alternative ai titolari non mancano.

Ecco, di seguito, quanto dichiarato da Sabatini: “Milan, non fare mercato, non toccare nulla. La rete di Theo Hernandez all’ultimo minuto è il regalo di Natale ai tifosi; è il regalo dei calciatori che sembrano una famiglia. Il segreto di questo gruppo è il Milan. Non serve un vice-Ibrahmovic, perché un vice-Ibrahimovic non c’è in circolazione, vanno benissimo Leao e Rebic. Non serve un vice-Kjaer, perché tanto tornerà Gabbia e Kalulu non è per niente male, e non ce n’è uno migliore in circolazione. Il segreto del Milan è esser rimasto fedele a se stesso. Caro Maldini, se propri devi fare qualche operazione, fai i rinnovi a Donnarumma, Calhanoglu e, perché no, anche a Pioli“.

Chissà cosa ne pensano i tifosi…