“Impressionante”, Kalulu e la giocata decisiva per la vittoria | VIDEO

Kalulu è trend su Twitter in queste ore per un motivo in particolare. Alcuni hanno notato che la rete della vittoria arriva da una sua giocata!

In questo incredibile momento del Milan, tutti stanno facendo la loro parte. Anche chi, arrivato in sordina in estate, sembrava la mossa della disperazione. E invece, stando a quanto visto in queste ultime partite, Pierre Kalulu è molto più che una scommessa. Si può dire tranquillamente che Stefano Pioli ha azzeccato anche questo.

Lo abbiamo visto per la prima volta contro lo Sparta, e l’allenatore ci ha sorpreso tutti: è arrivato come terzino, Pioli lo schiera da centrale. Una partita positiva, ma pur sempre con un avversario modesto. Ma erano soltanto le prove generali dello spettacolo vero e proprio, cioè le prestazioni successive; contro la Sampdoria è addirittura andato in rete per il 2-2 finale. Ieri sera, contro la Lazio, è stata forse la partita della consacrazione (in attesa di un’ulteriore crescita, inevitabilmente). E c’è una giocata che è stata decisiva per il gol vittoria: in pochi l’hanno notata!

Leggi anche:

Kalulu impressionante, le reazioni social

Kalulu è stato preso di mira da qualcuno per aver causato il rigore su Correa (ed è assurdo, considerando quanto sia lieve il tocco sul piede dell’argentino) e poi per una mancata copertura su Immobile. Anche qui, però, ci sentiamo di prendere le difesa del francese: Milinkovic–Savic fa una giocata geniale e l’attaccante poi ha completato l’opera. Su Twitter, invece, i tifosi stanno mostrando le cose positive della partita di Kalulu, e sono davvero tantissime.

Oltre ad interventi in difesa, ha impressionato anche per la pulizia in fase di impostazione e per il coraggio. Da una sua propensione offensiva nasce il calcio d’angolo che ha portato al gol di Rebic, ma la giocata fondamentale per la vittoria finale arriva al 92esimo, e in pochissimi l’hanno notata.

Dalla difesa della Lazio arriva una palla lunga su Muriqi, conosciuto proprio per la sua bravura nel gioco aereo. Non aveva però ancora fatto i conti con il nostro Kalulu. Un terzo tempo impressionante: sovrasta l’attaccante e dà la possibilità al Milan di ripartire, e da lì nasce poi l’altro calcio d’angolo e quindi la rete di Theo Hernandez di testa. Vedere per credere!