Milan, piace un talento della Championship | La strategia rossonera

Michael Olise del Reading viene seguito dagli scout del Milan. C’è un’idea per acquistarlo, ma la concorrenza è numerosa in Premier League.

Il Milan già nel calciomercato di gennaio 2020 aveva guardato alla Championship, la Serie B inglese. Aveva praticamente preso Antonee Robinson (arrivo poi sfumato per problemi cardiaci) e si era interessato anche a Matty Cash (ora all’Aston Villa).

Gli osservatori rossoneri seguono tanti campionati e non è escluso un colpo proprio dalla Championship a gennaio 2021. Secondo quanto rivelato da Seriebnews.com, stavolta nel mirino del capo-scout milanista Geoffrey Moncada ci sarebbe Michael Olise.

Calciomercato Milan, piace Michael Olise

Olise è un trequartista o esterno offensivo di 19 anni che milita nel Reading. È nato nella Guyana francese e ha giocato per l’Under 18 della Francia. In questa stagione ha messo insieme 4 gol e 7 assist in 21 presenze. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022.

L’idea del Milan sarebbe quella di acquistare il giovane talento per poi girarlo in prestito a una squadra di Serie A oppure di Serie B. Monza, Spal, Lecce, Chievo e altre società sono interessate a prendere Olise a titolo temporaneo.

Non sarà facile per il club rossonero assicurarsi la stellina del Reading. Infatti, in Inghilterra danno squadre come Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Leicester City, Wolverhampton e Leeds sulle tracce del calciatore. Tanta concorrenza. E in Premier League non mancano i soldi per accontentare le richieste economiche del Reading.