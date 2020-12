Dalla Spagna – Il vice-Ibrahimovic arriva dalla Francia | Confermato!

Nuove conferme dalla Spagna: il giovanissimo attaccante può arrivare al Milan come vice Ibrahimovic a gennaio!

Il Milan ha chiuso il 2020 nel miglior modo possibile. Una vittoria bellissima contro un’ottima Lazio, arrivata all’ultimo secondo grazie a Theo Hernandez. Maldini si gode il momento e passerà qualche giorno tranquillo in questa sosta di Natale, ma sa bene che non c’è tempo da perdere. Il calciomercato è alle porte e questa roba ha bisogno di rinforzi.

A Stefano Pioli non dispiacerebbe un nuovo acquisto per reparto. In attacco, in particolare, serve il vice-Ibrahimovic, ancora out per infortunio (rientrerà forse a metà gennaio). Si sono fatti tanti nomi in questi ultimi giorni: l’attenzione è stata catturata soprattutto dalle voci su Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid; la presenza in Italia del suo agente ha fatto pensare proprio ad un ritorno di fiamma in chiave rossonera. L’attaccante, invece, potrebbe essere una sorpresa, un nome nuovo; se ne è parlato nei giorni scorsi e adesso sono arrivate delle conferme.

Calciomercato Milan, Antiste per l’attacco

Come sappiamo, il Milan lavora molto sui giovani grazie al proprio sistema di scouting. Geoffrey Moncada è a capo di tutto e proprio lui avrebbe individuato in Francia l’uomo giusto per il ruolo di vice Ibrahimovic: si tratta di Janis Antiste, un giovanissimo attaccante di 18 anni che gioca nel Tolosa. Ne ha parlato Tuttosport la scorsa settimana, adesso arrivano conferme da alcune fonti spagnole.

Ha un contratto a giugno 2022, il Milan lo vorrebbe prendere subito a gennaio per dare il cambio a Ibrahimovic. Antiste è un talento molto interessante, che gode di molta considerazione in patria e soprattutto al Tolosa. Che infatti punta molto su di lui, ma la situazione contrattuale complica un po’ i piani del club francese. Il Milan ne vuole approfittare: l’idea è di farlo arrivare subito, ma potrebbe anche sbarcare a Milano l’estate prossima. Valutazioni in corso, ma intanto arrivano solo conferme.