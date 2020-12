Fermato per un solo turno, il calciatore della Juventus sarà in campo contro il Milan nonostante il rosso diretto.

Il Milan ha concluso il suo 2020 con una splendida vittoria contro la Lazio. Adesso un meritato riposo, ma dal 3 gennaio si riparte. I rossoneri scenderanno in campo contro il Benevento, dopodiché ci sarà la sfida contro la Juventus a San Siro. C’era grande attenzione su Juan Cuadrado, espulso con rosso diretto in Juventus-Fiorentina. Si pensava alle solite due giornate di squalifica, e invece non è così.

Il terzino colombiano infatti è stato fermato dal Giudice Sportivo per un solo turno, quindi salterà soltanto la partita contro l’Udinese. Ci sarà, invece, per il Milan, partita in programma il prossimo 6 gennaio. Ci sarà anche Theo Hernandez, che invece non sarà disponibile contro il Benevento per squalifica: era diffidato ed è stato ammonito contro la Lazio.