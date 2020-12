Il Milan guarda con attenzione alla Francia. Non solo Simakan, occhio ai giocatori in scadenza di contratto, come Thauvin

Il Milan è molto attento al calciomercato francese. Gli osservatori rossoneri hanno messo nel mirino diversi calciatori. In cima alla lista c’è ovviamente Simakan, che dovrebbe essere il nuovo rinforzo per la difesa già a gennaio.

Il classe 2000 dello Strasburgo, però, non è l’unico finito nel mirino dai rossoneri. La crisi economica, causata dal coronavirus, spinge le società a guardarsi attorno alla ricerca, anche di colpi a costo zero.

Il Milan è soprattutto attento alla situazione legata a Florian Thauvin. L’esterno francese – tornato a grandi livelli – ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo, salvo clamorosi colpi di scena, non arriverà.

A giugno sarà addio al Marsiglia e il Milan – come lasciato intendere da Paolo Maldini – è intenzionato a provarci. Il calciatore sarà libero di firmare già dal primo febbraio. L’offerta è pronta da tempo ma i rossoneri dovranno battere la concorrenza del Siviglia, che non ha mollato ancora la presa.

Leggi anche:

Opportunità Depay

Un altro calciatore, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è Depay. L’olandese del Lione è sul taccuino del Diavolo da parecchio tempo ma l’affare è certamente più complicato rispetto a Thauvin.

Su Depay, infatti, c’è da registrare la forte concorrenza del Barcellona, che potrebbe prenderlo già a gennaio su pressione del connazionale Koeman.