Forbes – I procuratori più pagati del 2020 | Raiola fuori dal podio

La classifica dei procuratori sportivi che hanno guadagnato più soldi nell’anno 2020. Raiola perde posizioni.

La nota rivista di economia e finanza Forbes ha pubblicato la classifica dei procuratori sportivi più pagati nell’anno solare 2020.

Tale graduatoria prende in considerazione gli agenti di tutti gli sport. Non a caso il più ricco è risultato Scott Boras, procuratore che opera nel mondo del baseball. Per lui ricavi da circa 161,1 milioni di dollari.

Al secondo posto Jonathan Barnett, manager della Stellar Football Limited. Quest’ultimo è considerato l’agente calcistico più influente della Gran Bretagna, mantenendo la procura di calciatori come Bale, Camavinga, Grealish, Mount e molti altri.

Giro d’affari da 142,3 milioni per Barnett, che ha superato il noto procuratore portoghese Jorge Mendes. L’agente di Cristiano Ronaldo ha guadagnato per la sua agenzia Gestifute 104 milioni di dollari.

Fuori dal podio Mino Raiola. Il noto e discusso agente italo-olandese è quarto in classifica nell’ultimo anno. Per lui ‘solo’ 84,7 milioni guadagnati in commissioni. Ma si prospetta un 2021 ricco di affari e ricavi per Raiola, che a breve tratterà con il Milan i rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Romagnoli.