Possibile scambio tra Milan e Atletico Madrid. I Colchoneros hanno mostrato interesse per Castillejo. Ecco l’idea Hector Herrera

Samu Castillejo ha perso il posto da titolare da tempo. Alexis Saelemaekers è ormai il prescelto per la corsia destra e la partita contro la Lazio è solo l’ennesima prova. Il belga ha stregato la società così come Stefano Pioli, che non ci rinuncia mai.

Lo spagnolo non è certo incedibile e nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Liga, dove è fortemente apprezzato. Nelle scorse settimane il nome di Castillejo è stato accostato almeno a quattro squadre, Siviglia, Villarreal (sarebbe un ritorno), Valencia e Atletico Madrid.

Doppia idea dall’Atletico

La crisi economica, in questo periodo, non favorisce gli investimenti e proprio per questo è più facile pensare ad operazioni di scambio. E’ difficile che qualcuno si presenti al Milan con un’offerta di almeno 15 milioni di euro. Una squadra che avrebbe elementi che potrebbero interessare al Milan è l’Atletico Madrid.

Un’idea per arrivare a Castillejo potrebbe essere Hector Herrera. Il calciatore ha l’esperienza che serve per completare il reparto di centrocampo. Prima di approdare nella Capitale spagnola ci aveva pensato anche il Milan.

Un altro nome non nuovo sarebbe il difensore Savic, che conosce bene il campionato italiano