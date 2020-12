Adani: “L’Inter può vincere lo scudetto ma lo merita il Milan”

Parla Lele Adani in merito alla lotta scudetto tra Milan e Inter. Le dichiarazioni dell’ex difensore alla Bobo Tv

Le vittorie rispettivamente contro Lazio e Verona hanno confermato in testa alla classifica Milan e Inter, che hanno allungato sulla Juventus, stoppata dalla Fiorentina.

In questi giorni si sta parlando di una sfida scudetto tutta milanese. In merito a ciò, Lele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, si è così espresso: “L’Inter di Conte la vince nel modo in cui lo fa una squadra esperta batte una squadra in difficoltà di organico, inferiore e stanca. L’Inter non molla mai. Gli ultimi 9 gol sono arrivati tutti nel secondo tempo.

L’Inter non teme se la partita è brutta e sporca perché sa che va a vincerla. Perché ha i cambi, la forza e la porti a casa. L’Inter può vincere lo scudetto ma per ora lo merita più il Milan”.