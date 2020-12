L’ex Milan si è rivelato un flop alla Fiorentina. Il giocatore è pronto ad approdare in un altro club di Serie A e la Sampdoria è su di lui

Altra brutta esperienza post-Milan per Patrick Cutrone. Dopo il Wolverhampton, il giovane attaccante era approdato alla Fiorentina. Ci si aspettava molto da lui, ma le sue prestazioni non hanno convinto. Nè Iachini prima, nè Prandelli adesso, hanno lasciato spazio a Patrick Cutrone, il quale ha giocato davvero pochissimi minuti in questa stagione con la maglia viola.

Cutrone era arrivato alla Fiorentina in prestito dal Wolves, ma è chiaro che la dirigenza non è intenzionata a riscattarlo. Così, la decisione di cambiare club già a gennaio è ormai una certezza per entrambe le parti. Patrick è desideroso di giocare, e cerca una squadra che ha bisogno di lui.

Diverse pretendenti si sono fatte avanti, tra cui Genoa, Benevento e Bologna. Ma adesso si è inserita anche la Sampdoria di Massimo Ferrero. Ricordiamo come Cutrone abbia cambiato il suo agente di mercato nel corso dell’attuale stagione.

Adesso a fargli da manager c’è Federico Pastorello, lo stesso agente di Romelo Lukaku. Pastorello ha stretto degli ottimi rapporti con la Sampdoria, e quest’ultima potrebbe far leva proprio su tale legame per portare Patrick in blucerchiato.

I contatti sono già avviati. Si aspetta l’apertura del calciomercato.