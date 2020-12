Filippo Inzaghi crede nel Milan: “È da Scudetto”

Per Pippo Inzaghi la partita Benevento-Milan sarà speciale, essendo un ex rossonero. Vede la squadra di Pioli capace di puntare allo Scudetto.

Il 3 gennaio 2021 il Milan affronterà il Benevento in trasferta e ritroverà Filippo Inzaghi, ex giocatore ed ex allenatore rossonero.

La squadra neo-promossa dalla Serie B si sta ben comportando in Serie A, il rendimento è decisamente migliore rispetto a quello della stagione 2017/2018. I campani occupano la decima posizione della classifica con 18 punti, un ottimo bottino dopo quattordici giornate di campionato.

Inzaghi ancora legato al Milan

Inzaghi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio di Benevento-Milan: «Non sarà mai una partita normale. Sono contento per il Milan, credo possa lottare per lo scudetto fino alla fine. E sono felice per i suoi tifosi che resteranno per sempre nel mio cuore e che ogni giornata, ne sono sicuro, si informano del risultato del Benevento».

Pippo si sta prendendo qualche rivincita dopo essere stato definito anche ‘raccomandato’ nel corso degli anni: «L’avranno pensato in tanti e lo capisco. Io ho dato l’anima su ogni panchina perché amo follemente questo lavoro. Tutte le esperienze, a partire da quella col Milan, mi hanno fortificato e fatto crescere. Il mio rapporto con le critiche si è evoluto: da giocatore mi arrabbiavo, adesso mi carico. E nel tempo sono maturato».