Milan, 2020 tra difficoltà e passione: il video da brividi

Il 2020 è stato un anno difficile a causa del Covid-19, che ha condizionato le vite di tutti. C’è chi a causa del coronavirus ha anche perso persone care.

Seppur per motivi diversi, anche il mondo dello sport durante il 2020 ha perso personalità importanti come Kobe Bryant, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi e Pierino Prati ad esempio.

Sul piano sportivo il Milan ha avuto una grande crescita quest’anno, i risultati parlano in modo chiaro e il primo posto nella classifica del campionato Serie A 2020/2021 non è casuale. Proprio il club rossonero ha voluto pubblicare un video su quest’anno difficile da dimenticare. La passione non potrà togliercela nessuno…