Da Kjaer a Ibrahimovic | Il punto sugli infortunati

La situazione dei calciatori del Milan che sono attualmente ai box per i rispettivi infortuni di natura muscolare.

Martedì 29 dicembre riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Questa la data imposta da Stefano Pioli dopo la sosta per le festività natalizie.

Non tutti i calciatori della sua rosa saranno però a disposizione. Il Milan vanta ancora qualche infortunato di ‘lusso’ che avrà bisogno ancora di tempo per tornare al top.

Il Corriere dello Sport oggi ha pubblicato gli aggiornamenti sugli elementi della rosa rossonera attualmente ai box.

Sono quattro gli infortunati a livello muscolare in casa Milan. Tra questi solo uno sembra poter rientrare a breve in gruppo.

Si tratta di Simon Kjaer. Il difensore, infortunatosi a inizio dicembre al retto femorale, potrebbe tornare a disposizione già per Benevento-Milan del prossimo 3 gennaio. Ma molto dipenderà dai primi allenamenti post-Natale.

Ci vorrà qualche giorno in più per Isamel Bennacer. L’algerino sta lavorando per recuperare dalla lesione al bicipite femorale. Il numero 4 punta il big-match contro la Juventus dell’Epifania.

Non ci sarà contro la Juve invece Zlatan Ibrahimovic. Lui stesso ha fatto sapere che la lesione al polpaccio non è da sottovalutare. L’attaccante del Milan vuole comunque affrettare i tempi: l’obiettivo è rientrare a metà gennaio, magari per il match di Cagliari del 18 gennaio.

Più lento il recupero per Matteo Gabbia. Il giovane difensore ci metterà qualche settimana in più per recuperare dalla distrazione al legamento collaterale del ginocchio. Rientro previsto tra fine gennaio ed inizio febbraio.