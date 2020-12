Stop del Barcellona | Milan, via libera per Depay

Il Barcellona non è intenzionato ad affondare il colpo per Depay. Ecco l’idea dei blaugrana sul giocatore del Lione, che piace al Milan

Memphis Depay è tra le occasioni di mercato che si presenteranno nelle prossime due sessioni. L’attaccante del Lione ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non c’è alcuna intenzione di firmare un nuovo accordo con i francesi.

Il Milan è da tempo sulle tracce del giocatore così come il Barcellona. Proprio i blaugrana – stando agli ultimi rumors – sembravano in vantaggio nella corsa a Depay ma dalla Spagna arrivano novità positive per i rossoneri.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barcellona avrebbe deciso di mollare la presa sull’attaccante per gennaio. I catalani vogliono puntare fino al termine della stagione su Braithwaite, rimandando l’assalto all’olandese alla prossima estate.

Nei giorni scorsi i media francesi riportavano che per strappare il calciatore al Lione servirebbero 5-6 milioni di euro.