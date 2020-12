Calciomercato Milan, il difensore vuole restare! | Rifiutate due offerte

Il difensore argentino non è intenzionato a lasciare il Milan. Ecco cosa dice la notizia dell’ultim’ora sulle intenzioni del giocatore

Il Milan è in cerca di un nuovo difensore per la sua rosa e a gennaio è probabile arriverà un’altra pedina per la difesa rossonera. Ciò include che almeno un difensore, tra Conti, Musacchio e Duarte lasci il Milan per far spazio al nuovo arrivato.

La cessione di Mateo Musacchio sembrava essere la più plausibile. L’argentino aveva ricevuto offerte da diversi club, tra cui il Genoa in Italia. È chiaro che il Milan non avrebbe avuto alcun problema a cederlo: il difensore non ha trovato più spazio in campo e non ha giocato un solo minuto nell’attuale stagione.

Ma la notizia di stamane rompe ogni aspettativa. È probabile che Musacchio rimanga al Milan sino all’estate. Vediamo i dettagli.

Mateo Musacchio si ancora al Milan sino a giugno

La notizia è di qualche minuto fa. Nicolò Schira, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha affermato che Musacchio non vuole lasciare Milano a gennaio. Schira ha lanciato la notizia attraverso un tweet sul suo canale social.

In questo caso il Milan tenterà di cedere gli altri due esuberi della rosa. Conti e Duarte. Ma nonostante la permanenza di Musacchio in rossonero, è difficile che il mister possa ritornare adesso a dargli fiducia e a farlo giocare. L’unica cosa di cui potrà godere l’argentino è il suo stipendio per altri sei mesi.