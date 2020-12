Thauvin, assalto di un’altra italiana | Il Milan rischia la beffa!

Concorrenza per Florian Thauvin. La società italiana potrebbe bruciare il Milan e assicurarsi l’attaccante francese.

Nelle scorse settimane, sull’asse Italia-Francia, si è parlato con grande convinzione del futuro trasferimento di Florian Thauvin al Milan.

L’attaccante classe ’93 è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. I rossoneri non hanno affatto smentito le voci sul possibile accordo a costo zero.

Le parole di stima di Paolo Maldini verso il calciatore hanno persino scatenato reazioni non positive del Marsiglia. Nonostante ciò l’affare Thauvin potrebbe allontanarsi definitivamente.

Napoli, pronta l’offerta per Thauvin

Il Milan non corre da solo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport su Thauvin è forte anche il pressing del Napoli.

Gli azzurri si erano già informati tempo addietro sulla situazione contrattuale dell’attaccante, sempre più vicino all’addio dall’OM.

Ma nelle ultime ore il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe deciso di accelerare. Pronta una proposta contrattuale allettante per Thauvin, anche superiore a quella ipotizzata dal Milan.

Addirittura c’è chi dice che il Napoli potrebbe accordarsi con il Marsiglia a gennaio, spendendo una cifra simbolica e ottenendo il cartellino del calciatore transalpino con sei mesi di anticipo.

Thauvin è indicato come una priorità per il club azzurro, che avrebbe intravisto in lui il sostituto ideale di José Callejon come ala destra offensiva.

Il Milan invece nella sessione di riparazione punterà su altri obiettivi, inoltre non potrebbe competere a livello economico con il tesoretto attuale del Napoli. Maldini e compagnia dunque rischiano seriamente di dover dire addio al 27enne attaccante opzionato in passato.