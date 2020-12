Ibrahimovic, investimento da 3 milioni per un bosco | I dettagli

Ibrahimovic ha deciso di comprare mille ettari di terreno boschivo in Svezia. L’attaccante del Milan ha investito una grande cifra.

Zlatan Ibrahimovic ha guadagnato molti soldi grazie alla sua carriera da giocatore edè diventato anche un “imprenditore”, investito in più settori in questi anni.

L’ultima spesa importante sostenuta dall’attaccante del Milan riguarda l’acquisto di un bosco nella zona di Åre, in Svezia, vicino al confine con la Norvegia. La Gazzetta dello Sport spiega che è costato 3 milioni di euro per i circa mille ettari (Milanello ne misura sedici) di terreno boschivo.

In quell’area il giocatore possiede una villa vicino a Copperhill Mountain. Ibrahimovic ha ottenuto i permessi per poter cacciare e pescare, due sue passioni assieme alla motoslitta.

Zlatan in Svezia ha più proprietà. Una casa è situata presso il lago Kälapannsjön, tra le montagne di Offerdalsfjällen, ed è utilizzata soprattutto per le battute di caccia. L’anno scorso ne ha comprata un’altra a Tvärådalen. Invece, ha venduto quella sul lungomare di Malmoe e quella nell’arcipelago davanti a Stoccolma.

In questi giorni il bomber svedese era in patria con la famiglia, che ha raggiunto dopo Milan-Lazio. A breve tornerà in Italia. Martedì a Milanello è previsto un allenamento facoltativo e per mercoledì la ripresa effettiva del lavoro. Lo staff rossonero dovrà valutare le condizioni del suo polpaccio sinistro infortunato.