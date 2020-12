Paolo Maldini avrebbe messo sul tavolo il cartellino di Duarte per arrivare a Lovato. Ecco l’offerta del Milan al Verona per il centrale

Il nome in pole per la difesa resta Simakan. Il Milan e lo Strasburgo sono vicini ad un accordo e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il centrale francese, però, non è l’unico che piace ai rossoneri. Sul taccuino di Maldini e Massara continua ad esserci anche Matteo Lovato del Verona.

Il giocatore è finito nel mirino anche di Juventus e Roma; il Verona per cederlo chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il Milan – secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter ufficiale – avrebbe offerto ai gialloblu cinque milioni più il cartellino di Duarte. Secco no da parte del presidente Setti.