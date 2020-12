Ibrahimovic, domani nuovi esami: le ultime da Milanello

Oggi a Milanello quasi tutta la squadra presente all’allenamento facoltativo. Non c’è Ibrahimovic, che domani effettuerà nuovi controlli al polpaccio sinistro infortunato.

Oggi a Milanello c’era una seduta di allenamento facoltativa, ma si sono presentati quasi tutti i giocatori agli ordini di Stefano Pioli. Lo riferisce Sky Sport.

Mancavano all’appello coloro che hanno avuto dei problemi con i trasferimenti aerei come Franck Kessie, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo domani si sottoporrà a nuovi esami per capire la condizione del suo polpaccio sinistro.

La visita servirà per comprendere a che punto è il recupero dall’infortunio muscolare accusato dallo svedese proprio quando sembrava a un passo dal rientro. Sembra possibile un suo ritorno per Cagliari-Milan del 18 gennaio 2021. Ma bisogna aspettare il controllo di domani per capire meglio la situazione.