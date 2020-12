Ibrahimovic a Sanremo | La posizione del Milan

Il Milan prende posizione in merito alla presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Ecco la nota del club comunicata ai giornalisti

In giornata è stata ufficializzata la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. L’attaccante svedese – come annunciato da Amadeus – prenderà parte al Festival della canzone italiana. In merito all’impegno del calciatore, in concomitanza con le partite del Milan, il club ha voluto fare chiarezza con una nota.

“In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità“.