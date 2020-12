Madalina Ghenea, la bellissima attrice che ha folgorato Zaniolo – FOTO

Chi è Madalina Ghenea, la nuova fiamma di Zaniolo. Carriera, vita privata e FOTO della stupenda modella rumena.

Non si parla d’altro in queste ore, sui social e non solo. Madalina Ghenea è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo: il loro rapporto è diventato “ufficiale” ieri, quando il centrocampista della Roma, su Instagram, le ha fatto una domanda molto piccante: “Posso baciarti tutto il giorno?“. Risposta positiva, e quindi i due stanno insieme.

Ma chi è Madalina Ghenea? C’è tantissima curiosità, tanto che la stupenda modella rumena è nei trend di Google da ore. Si tratta di una personalità molto nota in Italia per la partecipazione ad alcuni programmi famosi: fra questi Ballando con le Stelle e il Festival di Sanremo. Come detto viene dalla Romania, è del 1987 (più di dieci anni in più rispetto a Zaniolo, che è del 1999) e lavora nello spettacolo italiano da diversi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Madalina Ghenea, carriera e vita privata

Tutto è iniziato nel lontano 2007, quando la nostra Madalina è comparsa nel video di Eros Ramazzotti per la canzone “Il tempo tra noi”. Poi ha preso parte a diversi film, alcuni di questi anche molto importanti come: “I Soliti Idioti”, “Razzabastarda”, “Youth – La Giovinezza” e Zoolander 2″. Nel 2016 ha affiancato Carlo Conti come valletta a Sanremo 2016, poi ha partecipato anche al programma Ballando con le stelle, era la settima edizione. Insomma, una carriera di tutto rispetto per la bellissima Madalina, attrice e modella, che adesso ha conquistato il cuore dei Zaniolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Prima di Zaniolo, la Ghenea ha avuto altre relazioni importanti: nel 2012 con Gerard Butler, poi un anno dopo i giornali di gossip parlavano di un flirt con Marco Borriello. L’amore più importante è sicuramente con Matei Stratan, un impreditore: da questa relazione è nata Charlotte, sua figlia. I due si sono lasciati nel 2019. Non si sa molto altro della sua vita privata: Madalina è sempre stata molto impegnata nel lavoro e non ha mai sbandierato ai quattro venti le sue questioni personali. Della relazione con Zaniolo, come detto, si è saputo solo “grazie” ad una storia instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)