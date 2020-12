Pioli sorride, Kjaer è tornato: c’è l’annuncio

Simon Kjaer sorride per il suo ritorno a Milanello. Il difensore danese è pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli per la prima partita della stagione

Stefano Pioli e tutto il Milan sorridono per il rientro di uno dei pilastri della squadra, Simon Kjaer. Il difensore – infortunatosi il 3 dicembre scorso, in occasione della sfida di Europa League contro il Celtic – si prepara a tornare in campo esattamente un mese dopo.

Il 3 gennaio, giorno in cui si giocherà con il Benevento, Kjaer dovrebbe, infatti, essere a disposizione. Il problema muscolare è ormai alle spalle e oggi si è allenato a Milanello.

Il danese ha così festeggiato la buona notizia con un messaggio sui social: “E’ bello tornare a casa“, scrive postando una foto che lo immortala al centro sportivo del club.