Il Milan non è interessata a tesserare Diego Costa. L’attaccante, che ha rescisso con l’Atletico, non arriverà al pari di Mandzukic

Tante idee sul tavolo per l’attacco, che giorno dopo giorno, sembrano perdere consistenza. La ricerca del vice Ibrahimovic in casa Milan prosegue ma sarà certamente un’opportunità che il mercato offrirà.

Si fanno sempre più complicate le piste che portano a Edouard e Scamacca. Come raccontato, Celtic e Sassuolo hanno sparato alto, chiedendo rispettivamente 35 e 20 milioni di euro. Il Real ad oggi non pensa di cedere Jovic in prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere, però, che le condizioni possano cambiare nei prossimi giorni.

Dalla lista vanno scartati completamente, invece, Mario Mandzukic e Diego Costa. Il croato è svincolato da tempo ma non interessa – riporta Tuttosport – così come il brasiliano, che ieri a rescisso il contratto con l’Atletico Madrid.