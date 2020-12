Dall’Inghilterra – Milan, insidia dalla Premier | Calhanoglu tentato

Insidia dalla Premier League per il Milan: c’è il rischio di perdere il calciatore a parametro zero a giugno prossimo.

Le trattative per il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu inizieranno a breve. O meglio, i primi contatti ufficiali sono già iniziati.

L’agente Gordon Stipic ha già incontrato la dirigenza del Milan nel mese di dicembre, ma c’è ancora molto da lavorare per arrivare al tanto agognato accordo.

Distanza ancora consistente tra le parti: il Milan propone 3,5 milioni netti a stagione per blindare Calhanoglu, il quale invece chiede almeno 5 milioni più eventuali bonus.

Manchester United vigile su Calhanoglu: le ultime

C’è ottimismo dalle parti di Milanello per la buona riuscita dell’operazione rinnovo. Anche perché Calhanoglu ha sempre testimoniato attaccamento alla maglia rossonera.

Non mancano però le tentazioni esterne. In particolar modo quelle provenienti dalla Premier League, dove il 10 turco ha diversi estimatori.

Come scrive il Daily Mirror, Calhanoglu resta sempre nel mirino del Manchester United. Il forte club britannico si è interessato a lui già diversi mesi fa e continua a tenerlo d’occhio.

Il tabloid parla di Jadon Sancho come obiettivo numero uno dello United in vista del prossimo mercato estivo. La squadra di Solskjaer lo ha individuato come sostituto del possibile partente Paul Pogba.

Però, se dovesse saltare l’affare per il talento del Borussia Dortmund, scalerebbe posizioni proprio il profilo di Calhanoglu.

Lo United sarebbe dunque pronto a tentare il calciatore del Milan ed inserirsi, qualora la trattativa per il rinnovo andasse per le lunghe.

Perdere Calhanoglu a costo zero nel 2021 sarebbe una beffa per il club rossonero, mentre per i Red Devils rappresenterebbe un colpo in entrata a dir poco conveniente.