Calciomercato Milan – Affare Riqui Puig: la risposta del Barcellona

Riqui Puig tra i giovani talenti nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo. Ma il Barcellona sembra intenzionato a chiudere la porta.

È notizia di questi giorni l’interessamento del Milan per Riqui Puig, centrocampista classe 1999 in forza al Barcellona. La dirigenza rossonera è attenta ai giovani talenti e ha messo nel mirino anche lui.

In questa stagione il giocatore ha trovato poco spazio con Ronald Koeman, allenatore con il quale non sembra avere un grande rapporto. Solo cinque presenze tra Liga (due) e Champions League (tre). Normale che il 21enne catalano possa pensare di cambiare squadra per giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, in questo momento il Barcellona non sta pensando a una cessione di Riqui Puig. L’attuale contratto in scadenza a giugno 2021 verrà prolungato fino al 2023, sfruttando la clausola a favore del club blaugrana.

Probabilmente il Milan dovrà puntare su un altro calciatore per rinforzare il proprio centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno più profili nella loro lista e sperano di regalare a Stefano Pioli un innesto che abbini qualità e quantità.

La mediana rossonera ha bisogno di un’aggiunta per diventare più forte e completa. Franck Kessie e Ismael Bennacer sono ottimi titolari, mentre Sandro Tonali è un’alternativa con ancora tanto margine di crescita. Il “punto debole” è Rade Krunic, più adatto a giocare da mezzala di un centrocampo a tre che da mediano in una linea a due.

